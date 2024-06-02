在全球電動汽車與動力電廠業者加速開發固態電池的激烈競爭下，大陸智己汽車即將在10月量產並推出其第一代光年固態電池，其產品液含量僅10%，屬於半固體電池，電力續航號稱可以超過1000公里。

據《快科技》報導說，在2024未來汽車先行者大會上，智己汽車聯席執行長劉濤表示，第一代光年固態電池將於今年10月份量產。

大陸智己汽車第一代半固態電池10月量產，續航力將超過1000公里。（圖／快科技）

據稱悉，第一代光年固態電池擁有400kW的超快充電功率，僅需12分鐘就能為電動汽車增加超過400公里的續航能力。

報導說，這一前沿技術已經應用於智己汽車最新發佈的L6車型上。該車型搭載的光年固態電池能量密度超過300Wh/kg，續航里程能夠超過1000公里。

據指出，智己汽車已經規劃了未來的技術路線圖。到2025年，量產產品的液含量將進一步降低至5%，更加接近「全固態」車用動力電池。到了2026年，智己汽車計畫量產的將是液含量為0的全固態電池，能量密度預計將超過400Wh/kg，甚至有可能突破500Wh/kg的大關。