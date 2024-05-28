綜合陸媒報導，目前液態鋰電池的能量密度可以達到350瓦時／公斤，但再往上提高很難，而全固態電池在能量密度和安全性等方面表現優異，能量密度有望達到500瓦時／公斤，一直被認為是下一代電池技術。

但是受成本、工藝、設備等因素制約，全固態電池規模化上車過去一直被認為是一種噱頭。市面上對於半固態電池是否「白馬非馬」的爭議也頗多。

「工藝和裝備的創新是固態電池量產的最大難點。」上汽集團旗下固態電池企業、清陶能源總經理李崢公開表示，全固態電池對製造缺陷零容忍，對製造能力和品質的要求也非常高。

但如今，隨著產業上下游的大力投入，固態電池商業化進程加速。目前全固態電池的技術路線，主要包括聚合物、氧化物、硫化物三大類。據悉，清陶能源最新的全固態電池，是基於聚合物-無機物複合電解質技術路線，得益於材料和工藝的簡化和創新，從電芯端到PACK（電池包）端，單位成本最多可降低40％，這也有助於清陶能源更快地實現規模化生產。

報導稱，除上汽集團外，近期，寧德時代、廣汽集團均公佈了其在全固態電池方面的進展。4月底，寧德時代首席科學家吳凱在公開場合上稱，如果用技術和製造成熟度作為評價體系（以1〜9打分），寧德時代的全固態電池研發目前處於4分的水準，目標是到2027年達到7〜8分的水準，意味著屆時可以小批量生產全固態電池，但大批量生產仍然會面臨成本等問題。5月8日，廣汽集團在回答投資者提問時也表示，車規級全固態電池預計將於2026年裝車搭載在昊鉑車型上實現量產。

作為下一代動力電池技術，固態電池一直是各國電動化爭奪的「高地」，除中國外，日本、美國、韓國等均在大力發展固態電池。特別是日本，將固態電池當成了其在電動化上的「翻盤利器」。豐田汽車在去年宣布，最早到2027年，就將向市場投放搭載固態電池的電動汽車，充電不到10分鐘即可行駛約1,200公里。

李崢稱，日本在固態電池領域起步較早，擁有豐富的智慧財產權積累，但當下中國正憑藉龐大的市場規模、完整的產業鏈和不斷壯大的科研力量，迅速縮小差距，實現了「並跑」。

報導指出，近兩年來，中國在固態電池專利申請和布局上已經有顯著進步，在專利布局上甚至趕超了日本。截至5月27日，從技術來源（專利申請人）看，日本仍是全球固態電池領域專利申請最多的國家，占全球專利申請量的比例近40％，中國排第二，占比約為26.6％。但從佈局市場（專利申請所在地）來看，中國是全球固態電池專利布局最多的市場，約占31.4％。日本緊隨其後，約占27％。

經多方業內人士確認，目前從政策上，中國還在加大力度鼓勵固態電池的發展，工信部正加緊籌劃固態電池與下一代電池的產業政策，全固態電池的技術標準和相關財政投入有望正式得到確認。