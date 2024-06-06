電動車的主要成本電池，在供應鏈備貨供過於求後，調研機構TrendForce認為，5月的市場延續旺季走勢，且需求、價格穩定，但到第2季末的價格可能持平或者下跌。

調研機構TrendForce指出，電動車在歷經第1季產能利用率低迷後，3月的市場需求明顯開始復甦，4月的旺季更是導致需求激增，讓鋰電池、電動車電池價格小幅上升。

5月延續4月的旺季走勢，但需求、價格都穩定，以人民幣均價計算，方形三元電芯價格為0.5元／Wh、方形鐵鋰電芯價格0.43元／Wh、軟包型三元動力電芯0.52元／Wh。

儲能電芯部分，5月的太陽能儲能需求升高，且大陸市場的儲能併網專案進入備貨時節，企業的訂單維持成長，部分產品小幅上升，其中磷酸鋰鐵電芯5月的人民幣均價為0.45元／Wh，與前一季持平。

TrendForce認為，目前儲能電芯正從280A往314Ah轉換，雖然314Ah電芯還沒大量出貨，但在上半年已經陸續量產，預估在下半年應用在電源、電網以及工商儲能市場的滲透率會逐漸提升。

若以整個季度來評估，預期第2季的需求會優於預期，電動車、儲能電芯的價格會持平，但在4至5月的需求暴增下，供應鏈的備貨超出需求預期，且受到電芯廠供過於求的影響下，產業庫存水位升高，預期在6月電池材料採購的價格，短期會有回落的情況，鋰價將承受下跌壓力，在第2季末的價格可能持平或者小幅下跌。