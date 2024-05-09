烘焙是法國人的驕傲，居住在台灣的法國YouTuber酷將台式麵包帶給法國一群高中生試吃，出乎意料的是，多數台式麵包都大受好評，大家心目中的第一名竟然是「克林姆麵包」。而肉鬆麵包和紅豆麵包則是反應兩極，肉鬆麵包鹹甜的口感，以及紅豆作成甜食，讓不少高中生吃不習慣。

居住在台灣的法國YouTuber酷近日拍片分享，法國高中生試吃台灣麵包的心得，這次準備了8種常見的台式麵包，包括菠蘿麵包、巧克力牛角麵包、台式馬卡龍、草莓椰香麵包、克林姆麵包、肉鬆麵包、沙其馬和紅豆麵包。

法國高中生們品嘗過後，菠蘿麵包、克林姆麵包和草莓椰香麵包等都大受好評，認為甜甜的滋味很好吃，和法國的麵包口感與調味完全不同。而這8款麵包裡面，大家心目中的第1名的是「克林姆麵包」，不少人大讚好吃又多汁，中間的卡士達餡料是靈魂。

而法國高中生們反應最兩極的就是肉鬆麵包和紅豆麵包，甜鹹口感的肉鬆麵包，讓他們吃了猛搖頭，雖然味道不差，但在法國比較少又甜又鹹的食物，所以有點不習慣；而紅豆麵包的評價落差很大，有人覺得這是最棒的麵包，但也有人認為紅豆是甜的很奇怪，因為在法國比較常吃鹹的紅豆。

糕點類的台式馬卡龍和沙其馬的評價也都不錯，特別是沙其馬，高中生試吃前就紛紛喊好香，吃過以後都給讚，認為口感酥脆，味道也很好，越吃越涮嘴，如果看電影能吃這個就太棒了。