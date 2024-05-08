由大陸國台辦、福建省政府主辦的第26屆海峽兩岸經貿交易會（簡稱海交會），定於16日至19日在福建福州舉行。福建省政府新聞辦公室8日上午就此舉行新聞發布會，福州市副市長趙明正、福建省委台辦副主任鐘志剛等人出席，介紹大會有關情況。

趙明正介紹，海交會源於時任福州市委書記習近平1994年親自創辦的「中國福州國際招商月」。30年來，海交會對台先行先試政策迭出，經貿合作項目不斷增加，在探索海峽兩岸融合發展新路、促進兩岸經貿合作暢通等方面發揮了重要作用。

他表示，第26屆海交會緊抓「中國福州國際招商月」創辦30周年、原外經貿部批准設立的大陸首家台商獨資企業成立40周年、福州市台協會成立30周年等重要節點，聚焦加快建設兩岸融合發展示範區，以「深化兩岸融合，建設第一家園」為主題，開展「5＋3＋N」活動方案規畫和設計。

所謂「5＋3＋N」活動方案，5即「五項主要活動安排」，舉辦第26屆海交會開幕式暨海峽兩岸交流交往分享會、2024兩岸商會合作交流活動、福州市台協會成立30周年對接交流會、第7次福馬磋商會、2024招商大會；3即「三個配套主題交流平台」，同期舉辦N個招商推介和產業對接活動。

趙明正指出，本屆海交會有3個鮮明特點：第一，助推兩岸融合發展示範區高品質建設，全面提升海交會活動影響力；第二，持續弘揚「以僑引僑、以僑引台、以僑引外」重要招商理念，持續凸顯海交會招商引資平台作用；第三，推動台胞台企融入大陸產業鏈、供應鏈，不斷提升海交會活動實效。

還剩下8天時間，第26屆海交會就要開幕了。趙明正介紹，截至7日，已有430多名台灣重要嘉賓確認參會，其中台灣及馬祖嘉賓超300人，預計參會台胞總數將超千人，創海交會歷史新高。同時，台灣商業總會、電電公會，台中、金門、馬祖基層商協會等50多家重要工商團體確認參會。

其次，森田藥妝、冠捷科技等近50家上市及規上台企，富邦食品等近240家台灣及大陸地區台企將赴榕參會，開展相關產業對接合作。屆時，將有多個項目在2024兩岸商會合作交流活動、2024招商大會上集中簽約對接，目前已梳理70多個項目，總投資額超人民幣1000億元。

趙明正說，本屆海交會開幕式上，福州將發布福馬「同城生活圈」先行先試首批政策，進一步推動福州與馬祖產業合作，為馬祖居民在榕入學、就業創業、資格認證、金融服務等方面提供更多便利和更大支持。