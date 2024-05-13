國民黨立委賴士葆。(本報資料照)

外交部長吳釗燮日前在社群平台Threads稱「面對無理的質疑，林北一定吵到底」等語，引發爭論，立委就此事質詢外交部次長田中光，田回應「非常接地氣，民間常用這句話」。國民黨立委賴士葆指出，吳釗燮藉此來表態將來國安會祕書長任內仇中反中的鷹派心態，面對中國的威脅奮戰到底，可預期兩岸關係將會繼續對抗不對話。

賴士葆在臉書發文說，吳釗燮在社群媒體的發言，好像抓狂似的左一句「林北」，右一句「林北」，再看看前幾天在質詢台上連續嗆聲8次要徐巧芯告他藐視國會，即將離開外交部，吳釗燮不演外交人員的文明優雅，還搞到需要外交部次長昧著專業良知硬拗「林北」是接地氣的語言。外交人員應該具備的人格特質「親和力及良好人際溝通與協調能力，個性上積極開朗並具有良好的EQ」，顯然吳釗燮都不具備，卻無損他在外交部可以待6年之久。

賴士葆指出，吳釗燮或許是要離開外交部，所以撕下偽裝的文明和禮儀，回復其戰狼的真面目。或許是被媒體封為「魔法部吵架王」、「國安會新戰神」的稱號，喜不自勝要展現戰力，所以迫不急待將鄙俗的用語都掛在嘴邊以證明名實相符。吳釗燮藉此來表態將來國安會祕書長任內仇中反中的鷹派心態，面對中國的威脅奮戰到底，可以預期兩岸關係毫無春天可言，將會繼續對抗不對話的模式。

賴士葆強調，外交部長任內創有史以來最多的8國斷交，吳釗燮說斷交讓駐外人員受很大衝擊，看到國旗降下打包回來，心理的創傷很大。斷交是國難，吳釗燮沒有一次負起政治責任請辭以示負責，他說每次都口頭詢問蔡英文要不要辭職，蔡英文說不用，因為「錯不在你」，所以就這樣順風順水的好官我自為之。這種事需要問嗎？有自知之明、有擔當、有風骨的人都知道該怎麼做；準總統賴清德把這樣的人擺在國安會祕書長的位子，是國人之福或是禍，很快就揭曉。