中國大陸「五一」假期即將於明天（5月1日）到來，香港入境事務處估計5天假期約590萬旅次經由各口岸入出境香港，港府已做好待客準備。在地商家卻無期待之情，經過新冠肺炎疫情肆虐3年，本地租金飆漲缺工，又逢日幣疲軟，昔日摩肩擦踵的旺角、尖沙咀等熱門購物區遲遲未見人潮復歸，外來遊客不增反減，本地民眾往外跑，復甦之路迢迢。

路透社周二（30日）報導，48歲的余先生（Jacky Yu）在旺角開設日本禮品舖已12年，當初的旺角滿是攤位、小吃林立，遊客熙攘。12年後的今天，逛街人潮少了很多，經過新肺炎大流行的折磨，不少外籍人士遷出，港人跨境赴中國大陸購物或利用日圓疲軟的匯率優勢到日本旅遊，各路來客大減，余先生不得不決定關閉實體店面、改做網路交易。受訪時把一件件雜貨裝箱的余先生落寞表示：「一提起這件事，我就很想哭。街上遊客好少，就連陸客也少得可憐。」

在香港旺角經營日本禮品店的余先生停止實體營運，收拾店內商品時難掩落寞之情。（路透）

解除新冠肺炎管制措施之後的香港，至今仍在努力恢復往日榮景。外籍人士離港，觀光客回籠水準僅占疫情爆發前的一小部分，租金高昂、勞動力短缺，讓問題更加嚴重。許多商家描述，香港的購物區「死氣沉沉」，逛街的人少了，街上滿是「出租」告示。

會計師出身的香港立法會議員黃俊碩（Edmund Wong）上周五（26日）表示，香港2024年第1季註銷的公司行號超過2萬家，比去年同期增加超過7成。香港餐飲聯業協會會長黃家和（Simon Wong）說，過去1個月之內歇業的餐館大約200家到300家，他評估這股倒閉潮會持續下去。香港特首李家超周二（30日）被問及香港近期接連2家戲院倒閉時表示，世事多變，各行各業需要適應潮流，會有一些商家不太成功，但也有新的業者進軍香港開業發展。

香港尖沙咀購物中心「K11人文購物藝術館」29日晚間一景。（路透）

五一假期以往總能為香港購物娛樂商家締造一波消費高峰，然而商家今年寄望不大。在旺角女人街一家麵店工作的54歲女子說，黃金周助益不大，「這條街上以前遊客好多，現在都消失了」。

跨境進入深圳等中國大陸南方城市享受美食、觀光的香港人也愈來愈多，因為價格、服務都比香港還要好。野村證券首席中國經濟學家陸挺說：「香港人北上消費趨勢明顯，很多人周末會去深圳。過去5年，深圳、廣州甚至長沙的物價幾乎沒有太大波動，但香港物價變動很大。」

香港29日晚間的尖沙咀街道行人路過一處關閉已久的店面。（路透）

香港去年1月重啟與中國大陸之間7個邊境口岸運作，旅客回籠不如預期。香港旅遊發展局紀錄顯示，2023年赴港陸客旅次比疫情發生前的2019年下降38.9%。2019年陸客平均單日消費額港幣2200元，2023年口岸重新開放後，人均消費額1400元，衰退36.4%。

位於香港北端的邊境小鎮上水曾因陸客爆滿引發民怨，大陸民眾湧入當地搶購化妝品、藥品、日用品，店面租金水漲船高。如今的上水冷清許多，一家化妝品行30歲李姓店主說，當地人大多改去深圳購物，「淡季」來得更早了。在旺角開漢堡店的35歲男子說，邊境重啟之後生意更差，「晚上8點以後就沒人了，假日情況更可怕，沒有觀光客，我們枯坐店裡打瞌睡的時間可能有3小時。」