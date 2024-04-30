一對男女前天（28日）在小港機場搭機，疑因酒醉鬧事，被機組人員請下飛機，之後持續在機場「盧」，事後傳出鬧事女是華航空姐。對此，航警局高雄分局表示，前天確實接獲通報有2名旅客鬧事，經航警到場約束脫序行為， 2人才辦理退關程序。

據了解，這對鬧事男女，前天上午11時許，在小港機場欲搭國泰班機前往香港，但登機後，兩人疑似喝醉酒鬧事，遭機長拒載請下飛機後，仍滯留在22號登機門喧嘩，航警局高雄分局警備隊接獲通報有人鬧事，派遣2名警力至現場處理。

一對酒醉男女前天大鬧小港機場，現傳出鬧事女子（白衣）是空服員。（圖／讀者提供）

航警局高雄分局指出，經了解，這對男女於登機前已飲用酒精性飲料，登機後在機艙內有影響飛航秩序的脫序行為，因此被機組人員請下飛機，航警到場後除嚴正告知該2名旅客相關規定與約束脫序行為，並全程陪同航空公司，讓2名旅客辦理退關程序。

航警局高雄分局呼籲，飲酒後於機上鬧事，可依民用航空法第119之2條第2款「使用含酒精飲料或藥物，致危害航空器上秩序，處1萬元以上5萬元以下罰鍰亅之規定進行裁罰。請旅客搭機前中儘量避免飲酒，以免影響航空器上秩序與安全，而誤觸法網。

對疑似有空姐醉鬧機場，華航回應「本公司接獲通報，立即聯繫該名員工了解狀況，並提醒應遵照相關規定。公司對於員工若有不當行為，將依公司規範查處。」華航並指，全案是員工休假時的行為，不是值勤。

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