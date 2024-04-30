交通部航港局智慧航安監控船「航港1號」30日舉行交船典禮，交通部表示，航港1號由台灣民間最大造船廠中信造船廠承造，隨著航港1號的啟用將為台灣海域的航行安全帶來重大的改變，彰化風場航道的順暢與安全更是可得到全面性的保障。

交通部次長林國顯指出，台灣海峽是全球最忙碌的海域之一，超過半數的貨櫃船都必須經過此處，每年更有14萬艘次的船舶在台灣周邊航行，因此，航港1號配有360度環景高倍率攝影機及夜視系統，一但有海事發生，航港1號就可立即掌握各種數據及影像，提供予應變中心海事安全或海巡、海關及海洋局等跨單位執行任務。

航港局表示，未來「航港1號」將派駐於台中港，確保彰化風場航道的順利運作。新船的巡查任務不僅能確保航道全線航路標識的正常運作，同時也能蒐集違規案件，新船除了日常巡查之外，在海難事件發生時將可隨即配合搜救任務，提供現場資訊提升海難應變的效率。

航港局長葉協隆說明，智慧航安是航港局近年的努力方向，航港1號是智慧航安升級計畫中相當重要的一環，隨海事中心及VTS系統、AIS及電子海圖等設備完成建置，航港局也持續在新船導入創新科技。

他表示，目前分別為五大功能，第一是360度環景高倍率監控系統、第二是AR擴增實境、第三是人員偵測距離可達一公里的夜視系統，第四則是具有雷達偵測油汚功能，第五是有衛星通訊系統可與在台灣海事中心作連線，未來有狀況即可與指揮所作即時通報。