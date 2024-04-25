交通部長王國材主持澎湖郵輪碼頭啟用、致詞時指出，澎湖特殊的地理位置，讓澎湖擁有得天獨厚的人文發展、及海上旅遊風光，是國際郵輪跳島觀光的最佳港口，更可創造國內外旅客新型的旅行體驗。

他說，為了提升澎湖旅客服務品質及在地觀光發展，中央將持續出資並督促港務公司、航港局，及早完成馬公港1號碼頭新國際旅運中心、3號碼頭交通船上下岸設施、以及龍門尖山港旅客服務中心等工程，並繼續推動馬公港8號碼頭澎湖輪新旅客服務設施，為澎湖打造兼具郵輪跳島示範港、及國內最佳觀光旅遊門戶，結合在地海洋及人文特色，吸引旅客參與海洋活動，帶動地方觀光及周邊經濟蓬勃發展。

台灣港務公司董事長李賢義表示，港務公司向來視地方與港口發展為共同重要目標，馬公港屬澎湖群島與跳島觀光、遊憩最重要門戶，港務公司會持續強化港埠資源提升客貨運服務量能，精進客貨運設施服務水準，營造澎湖舒適旅遊與海上遊憩的新形象，健全港埠經營環境。

港務公司說，澎湖地區為行政院「藍色公路十年整體發展規劃」的重要一環，港務公司配合政府離島發展規劃政策，為了有效吸引國際郵輪旅客駐足澎湖進行深度旅遊，交通部超前部署，在疫情期間陸續出資25億元，先行推動澎湖港相關旅客服務設施的興建及優化，今年4月完成馬公港1號碼頭延建工程（總經費8.29億元），碼頭由原長度190公尺延建至380公尺，水深原-6公尺加深至-10公尺，將郵輪靠泊能量從5萬總噸大幅提高至15萬噸等級的大型郵輪。

為了因應靠泊郵輪能量提升，提供國際遊客便捷現代化通關設施服務，位於1號碼頭後線腹地，同時規劃投資6.31億元，興建國際線郵輪旅運中心，25日動土之後，預計2026年第2季完工，啟用後將大幅優化旅客候船、通關動線、休閒購物等空間。