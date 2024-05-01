中方第3艘航母「福建」艦1日從上海江南造船廠碼頭解纜啟航，展開首航海試。

就在中方海軍第3艘航母「福建」艦1日首航海試之際，印度海軍前參謀長普拉卡什（Arun Prakash）提議，要印度和法國聯手，打造下一代核動力航母。

《歐亞時報》（The EurAsian Times）1日報導，8萬噸級的「福建」艦是中國第一大艦，在2022年6月下水，不但是解放軍第一艘超級航母，也是第一艘配備電磁彈射器和攔阻裝置的自製航母。

普拉卡什說，兩國已經在為打造印度戰機發動機合作，好為印度海、空軍提供「飆風」（Rafale ）戰機，而聯手合造下一代航母是「合情合理的」。

事實上，法國已著手準備為海軍建造下一代核動力航母「新世代航空母艦」（Porte-Avions Nouvelle Génération, PA-NG），以汰換「戴高樂」號（FNS Charles de Gaulle，R91）。而工程預計2025年展開，並於2038年服役。

法國海軍集團（Naval Group）和大西洋造船廠（Chantiers de l'Atlantique）將在合資企業MO航母（MO Porte Avions）名下，聯手打造新航母。而負責提供兩座核反應爐，以驅動新航母的，則是原子技術（TechnicAtome）公司。

此外，普拉卡什主張，要是印度想加入相關計畫，而法國也準備好分享技術，那現在正是時候。他認為，印度的下一艘國產航母（IAC）應該要在技術上領先第一艘自製航母「維克蘭特」號（INS Vikrant）。

As #China begins sea trials of 80,000-ton Fujian Super Carrier, @arunp2810 suggests that after jet engines & warplanes (Rafales) for @indiannavy & @IAF_MCC, the next logical step is to join hands with France to develop next-gen aircraft carrier.https://t.co/yUCSoMK5Ik — EurAsian Times (@THEEURASIATIMES) May 1, 2024

「法國公司已經展開作業，現階段印度有可能合作。而重複訂購『維克蘭特』號航母，並不是向前邁出一大步。它有滑躍起飛甲板，並由燃氣渦輪機推進，」普拉卡什說，「而下一艘航母應該要有提高艦載機性能的彈射器，以及能無限續航的核推進力。」不過，他也直言，首先新德里必須決定，要不要打造下一艘航母。

由於印度「維克蘭特」號自製航母排水量為4.5萬噸，因此只能搭載18架艦載戰機，而航程和動力也有限。相對的，核動力與傳統推進不同，不僅能為航母提供無限動力，還能讓航母變得更靈活，得以長時間部署。