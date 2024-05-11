韓國女星金珉禧（김민희）曾因電影《下女的誘惑》榮獲青龍電影獎最佳女主角，但2015年與當時已婚的名導洪常秀（홍상수）傳出不倫戀，不被南韓社會接受。近日，她與洪常秀的合照被公開，再度引起討論。

紐約電影節的藝術總監丹尼斯林（Dennis Lim）8日透過IG上傳金珉禧、洪常秀坐在南韓露天咖啡廳的照片，罕見曝光這對爭議情人的近況。

김민희 새치 염색 안하는거 좀 간지긴 하다.

그래 시발 저런 기개로 살아야돼. pic.twitter.com/uvNqiihtmq — 리외 (@rieuxx) May 9, 2024

畫面中，63歲洪常秀身穿深藍色襯衫，頂著花白的平頭和鬍子，露出靦腆的笑容；一旁的女友金珉禧則穿得一身黑，對著鏡頭燦笑，不過眼尖的網友發現，42歲的金珉禧已長出不少根白髮，被酸外型與洪常秀沒有年齡差。

김민희도 자연스럽게 새치 염색 안하네 옆에 영감탱이랑 9주년이래 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ pic.twitter.com/OUVe1fPhO3 — 🌿 (@iamkimgosu) May 9, 2024

金珉禧過去跟李政宰、李洙赫和趙寅成傳緋聞，被封「男神收割機」，後來她的擇偶條件180度大改變，戀上當時已婚又比自己大21歲的洪尚秀，還嗆正宮「誰讓你管不好自己的丈夫」；而男方為了她，甘願拋棄30幾年的元配，開打離婚官司，害岳母被氣到病逝，洪尚秀一次都沒出席喪禮。

金珉禧、洪尚秀尚未結婚。（圖:shutterstock/達志）

由於南韓社會民風較保守，難以接受金珉禧、洪尚秀的不倫戀，但這對爭議情侶不畏懼外界的眼光，雖然相愛9年尚未結婚，但成為事業上的好夥伴，金珉禧幾乎是洪尚秀的御用演員，許多片都有她的身影。