市長羅雪珠等人邀請民眾來賞畫。（頭份市公所提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣立興華高中國中部美術班畢業美展，21日起至27日在在頭份市公所1樓藝術館舉行，展出水彩、水墨、書法、素描、漫畫、設計和版畫等不同領域的作品，市長羅雪珠等人邀請民眾一同來賞畫。

興華高中校長胡文生表示，校方成立美術班20多年來，學校一直扮演著中港溪流域美術教育及美感教育薪火相傳的推手，孕育一代又一代的藝術新血，這屆展出作品，可以看到興華高中美術班學子精彩充實的學習及創作成果，舉凡水彩、素描、水墨書法到版畫與設計等，從多元創意到作品的技法技巧，均有完整豐富的呈現。

他說，所有這些成果都要感謝興華高中從行政體系到美術班師長、導師和家長的辛勞付出與支持，透過這樣的美展形式，希望能讓大家共同參與並感受學生們對美的詮釋與呈現。

今年畢業展以「鯨綻」為主題，靈感是從深海中孤單的鯨魚而來。鯨魚必須透過頻率交流溝通，而深海中有一隻孤單的鯨魚，因其頻率過高，而無法被理解，美術班同學們認為這隻孤單的鯨魚很像藝術工作者，常常獨自做著旁人無法理解的事，被視為異類／藝類，但是生命會為自己找到出路，或許牠會在學著與內在與外在的對話過程中，找到健康的平衡方式，亦或是學會珍惜或享受著獨自悠游的時光。

市長羅雪珠等人今天也出席開幕茶會，她表示，誠摯邀請大家蒞臨，與這群終日與畫筆為伍的學子們，一同感受藝術帶來的美好。