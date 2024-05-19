國中教育會考19日結束，屏縣府教育處統計，7項測驗共305人次缺考，另有7件違規事項，以「提前或逾時作答」、「電子錶發出聲響」情形居多，將提屏東區國中教育會考試務會議審認後，再提全國試務會議確認。

屏縣府教育處指出，會考第一天18日，各科缺考人數分別為社會39人、數學39人、國文40人、寫作測驗41人；第二天19日的缺考人數則為自然科48人、英語（閱讀）48人及英語（聽力）50人

教育處表示，連2天的考試情況及秩序都良好，僅出現7件違規事項，以「提前或逾時作答」、「電子錶發出聲響」情形居多，將提屏東區國中教育會考試務會議審認後，再提全國試務會議確認。

教育處說，此次成績通知單將於6月7日寄出並開放網路成績查詢，應屆畢業生請向原就讀國中領取，非應屆畢業生則由屏東考區試務會（屏北高中）郵寄，6月11日至12日受理成績複查申請。

此外，教育處補充，各入學管道也陸續開始報名作業，如屏東區高級中等學校直升入學、離島生免試入學、技藝技能優良學生甄審入學以及屏東區免試入學等，請學校及家長協助輔導學生完成志願選填，選擇合適自己的學校，銜接下一階段的教育，祝福每位學生都能如願錄取自己心目中的理想學校。