《食尚玩家》本週梁舒涵第一次以主持人身分加入「2天1夜go」戰隊，首次接棒就和曾子余、納豆（林郁智）挑戰24小時名古屋之旅，用最緊湊的行程，一起帶領觀眾探索名古屋的各樣美食景點。

梁舒涵從演員轉戰主持，在節目中發揮精湛演技，當街模仿日本人，一秒變聲，納豆和曾子余毫無招架之力，瞬間被收服。這次製作團隊，再次帶領大家用短短24小時，有吃有玩，踩點名古屋餐廳景點超過10處。

梁舒涵（右）第一次加入《食尚玩家》行列。（圖／TVBS提供）

此外，「食尚玩家熱血48小時」終於迎來了第200集。為了歡慶這個高光時刻，三位主持人威廉、風田、朵拉移師小琉球拍攝，登場氣勢磅礡地穿著西裝、綁上領帶，但開完場脫下西裝外套，一切風雲變色，外套之下竟是「胴體直接外露」，畫面養眼無比！而錄影過程中最讓大家崩潰的部分，是在泳池酒吧時，朵拉喝醉時的分身「喝多拉」又突然來攪局了，直接倒頭大睡，讓錄影被迫中斷、哭笑不得。