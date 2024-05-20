第16屆「7-ELEVEN 高雄啤酒音樂節」活動將於7月5至7日於高雄夢時代正對面廣場盛大舉行，今年卡司及舞台規模都全面升級，3天共邀請8組重量級韓星、1組泰國藝人與30組以上台灣藝人共襄盛舉。

今年同樣不例外，特別打造了全新風格主題曲〈你超啤的〉，由卓文萱和梁舒涵聯合擔綱演唱，帶來全新音樂風格。這是音樂甜心卓文萱睽違多年再度演唱新歌，並首次與女生合唱，卓文萱表示，帶來了前所未有的新鮮感與女力power的感覺，也希望透過這首歌與歌迷一起同樂，享受夏日的狂歡氛圍。

卓文萱與梁舒涵合作全新單曲〈你超啤的〉。（寬寬整合行銷提供）

梁舒涵開心表示：「3月才剛在高雄櫻花季舞台上首度合作，想不到緣分來的這麼快，很快就有機會出一首合作曲。」更加碼分享拍攝MV時的一段趣事，「我想最難忘的應該是跟男主角一起拍攝吧，之前合作對象都是公司師兄，這次跟女生的對唱難免會有些跟男生親熱的戲份，男主角還抱我抱到手真的斷了，因為男主角其實是假人」，令她哭笑不得。

還有其中一幕是導演要求兩個人對打的刺激枕頭戰，沒想到分享到當時內心想法時，兩人竟不約而同地說：「會擔心把弄壞對方的妝髮，還是希望自己夥伴美美的啊！」、「當時都技巧性地閃過頭部，只打身體比較多。」展現出彼此間的默契和貼心為對方著想的一面。

卓文萱與梁舒涵合作全新單曲〈你超啤的〉。（寬寬整合行銷提供）

這次拍攝過程中，導演貼近時下潮流，運用Reels的手法呈現MV，希望藉由MV可以讓觀眾們更加貼近日常生活，也能有更多的互動機會。卓文萱笑說：「感覺拍攝過程不像在工作，比較像和朋友一起玩樂！」

配合全新的舞曲風格，舞蹈方面更是經過精心打造，由天王天后御用舞蹈A May老師編舞，並特別邀請八位舞蹈老師一起出演MV，梁舒涵不禁大力讚嘆老師：「這次的舞蹈其實來來回回改了非常多次，因為希望舞步是可以讓大家能夠輕鬆上手但是又力求美感，A May老師真的是有求必應而且使命必達。」並邀請高雄啤酒節的粉絲一起加入。