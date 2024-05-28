為在經濟不景氣之際提振至關重要的旅遊業，泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）在X上發布消息稱，該國政府28日批准了遊客、研究生和遠距工作者的簽證停留期限，並為退休人員提供更好的簽證條件。

根據賽塔的貼文，他提到，「今天的內閣會議批准外交部提出的簽證措施和指南。新型簽證將使遊客到訪泰國旅行變得更容易，停留時間更長。泰國目的地簽證（Destination Thailand Visa，DTV）、大學生畢業後一年居留許可，以及提升退休簽證需求。」

據路透報導，旅遊業是東南亞第2大經濟體的關鍵驅動力，也是重要的就業來源。泰國政府新措施是為增加遊客數量，特別是來自其主要和成長最快市場的遊客，因此泰國將落地簽證的停留期限從30天延長至60天。而自僱人士、遠距工作者的「數位遊牧」簽證有效期，將從目前的60天延長至5年，每次停留時間不得超過180天。

泰國總理府發言人柴伊（Chai Wacharonke）告訴記者，從6月開始，泰國將允許來自93個國家的旅客停留60天，而目前的國家為57個，意味著更多人將有資格獲得落地簽證。他補充說，外國學生畢業後將被允許再停留一年，而尋求在泰國退休的外國人的保險要求也將放寬。