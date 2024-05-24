梁詠琪7月將重返台北Legacy開唱。（小金鹿娛樂提供）

梁詠琪在「攻蛋」滿月之際宣布重大喜訊再推「小巨蛋番外篇」安可場，厚待台粉的她為了允諾七月重返台北開唱的約定，宣布將於7月26、27日在台北華山LEGACY舉辦《梁詠琪 時間遇上我們-專屬的特別 2024 台北場》演唱會。

儼然把台北當「灶咖」跑的梁詠琪短短不到半年二度來台獻上「台北限定場」可說有備而來，有別過往LEGACY演出，特別以大型演唱會的曲目規格去呈現，屆時梁詠琪將一口氣獻唱20多首歌、總長近2小時的演出，可說誠意十足，保證讓歌迷聽到意猶未盡，回憶滿滿！加上開唱期間時逢七夕情人節前夕，堪稱是她提前送給台粉最好的情人節禮物。

梁詠琪2024二度來台開唱成「搶救遺珠」大作戰，誓言「小巨蛋沒唱的、非主打的，唱好唱滿！」這場被視為是「小巨蛋番外篇」安可場的《梁詠琪 時間遇上我們-專屬的特別 2024 台北場》不僅是「台北限定」更是全亞洲首場，梁詠琪希望透過這次的「台北限定場」，能讓大家在小巨蛋沒有聽夠及自己唱到的「遺珠之憾」一次聽個夠。

她透露其實早在籌備攻蛋前就決定要加辦兩場小型演唱會，「當初排歌單時就發現有很多非主打歌因為礙於時間關係無法唱完，加上有些歌迷點的歌沒唱到，當下就請主辦單位幫忙，順利地訂到場地，也圓我的心願。」有別於小巨蛋的曲目，寵粉的她特別規畫「限定中的限定曲目」，把過往40張專輯的「壓箱寶」全都掏出，「這次歌單保證是『鐵粉級』，會把先前專輯非主打、甚至第五、六波主打歌都拿出來唱，有些歌是我當年錄音完後就沒再拿出來唱過，不要說歌迷會驚喜，連我自己在練唱時都很驚喜！相隔二十多年再聽這些歌，有全新的感受跟感動」。

除了藉由「side track(非主打歌)」歌單獻給歌迷，期望他們能在這些歌曲重新喚起陪伴他們20幾年的青春回憶外，梁詠琪更希望透過這次「台北限定場」當成是與粉絲近距離的親密聚會，「讓自己可以清楚地看到歌迷每一張臉孔及笑容！」這也成了梁詠琪此次開唱另一個暖心原因及心願；她特別提到先前在《時間遇上我們》的巡演時由於都是大型場地，無法看到歌迷的表情，讓她在最後一場武漢站時竟帶了「望遠鏡」上台去「看大家」，她表示：「尤其是坐在『山頂』(指最遠最高坐位)的歌迷，用望遠鏡就可以看得清清楚楚，覺得好過癮！這次將在LEGACY開唱，應該就不用帶望遠鏡，我要把每個歌迷的臉都看得一清二楚，並跟她們用力的互動及打招呼！」

值得一提的是，這次演唱會的名稱「專屬的特別 」除了呼應演唱會「台北限定場」外，其實更暗藏梁詠琪經典金曲歌詞的玄機，原來「專屬的特別」是大家耳熟能詳〈膽小鬼〉的副歌歌詞，幾乎旋律一到大家都會跟著哼唱，也因此梁詠琪特別把這兩句歌迷印象深刻的歌詞當成演唱會名稱，令歌迷看了都會新一笑，直呼「太有親切感」。