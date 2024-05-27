新竹市東區慈雲路晴空匯28層住宅大樓，昨（26日）深夜10點55分，發生地下室電力線架火警，濃煙發生煙囪效應不斷向上竄升，造成搜救的消防弟兄李詠真、周立鑫不幸殉職，消防同仁仍強忍悲傷，全力投入大樓住戶的搜救與疏散勤務，截至今天中午12時55分，大樓百戶居民、351人全數獲救脫險。

消防局指出，晴空匯社區大樓共有4棟，其中D棟地下室電力線架昨天深夜不明原因起火，雖然火勢不大，但電纜疑在管道間悶燒造成大量濃煙，又因排風機因火警失效無法排煙，濃煙因煙囪效應隨著管道間向上竄升，造成整棟大樓都是濃煙。

啟德重機董事長胡漢龑（前）派遣可送吊掛救援車廂至25樓的大型吊車加入救援行列。（陳育賢攝）

截至今天中午12時55分，大樓百戶居民、351人全數獲救脫險。（陳育賢攝）

因大樓內濃煙太大，且能見度根本是零，導致2名勇消李詠真與周立鑫不幸殉職，消防人員判斷住戶若冒然逃生，絕對沒有生還機會，轄區金山分隊長陳佳民第一時間即以大樓群組通知，提醒住戶絕對不要外出逃生，並待在家中塞好門縫等待救援，而這第一時間的判斷，救回了整棟大樓所有性命。

消防局從凌晨起，即以群組了解住戶身體狀況，有不適者優先以雲梯車吊掛救援疏散，無不適者即稍後救援，消防局即以局內1部可至8樓的雲梯車加上民間配合救援的啟德重機董事長胡漢龑立即派遣可送吊掛救援車廂至25樓的大型吊車等2部雲梯車持續接駁救援。

殉職勇消的面罩全被煙焦油與煙灰沾粘，視線完全被遮蔽，可見當時大樓內險峻的狀況。（陳育賢攝）

截至今天中午12時55分，大樓內351人全數救援脫困，而獲救居民以輕微嗆傷、驚嚇居多，均無大礙，不適者送醫檢查並觀察。