殉職警消的救援制服。（陳育賢攝）

新竹市長高虹安（中）到場了解疏散狀況。（陳育賢攝）

新竹市長高虹安（左二）在現場關心疏散住戶的狀況。（陳育賢攝）

原因曝光！新竹火警2勇消殉職「焦油奪命」 分隊長：有喊mayday求救 @ChinaTimes

新竹市東區慈雲路晴空匯28樓大樓26日深夜10點55分發生地下室電纜火警，濃煙發生煙囪效應不斷向上竄升，造成搜救的消防弟兄李詠真、周立鑫不幸殉職，消防局長李世恭傷痛表示，兩位同仁是上8樓搜救，但在下樓至3樓時氧氣用盡，因吸不到氧氣而忍不住脫去面罩，加上因電纜燃燒，現場有戴奧辛等大量有毒氣體，因此失去生命。

李世恭表示，大樓地下室火警發生後，因是燃燒電纜，現場產生大量濃煙與焦油，加上排風機具的電線疑似也被燒毀，導致排風機無法作用，讓濃煙不斷向高樓竄升。

而兩位殉職警消是因接獲大樓8樓有住戶不舒服且受困，在昨天深夜11時50分以兩人一組方式進入大樓搜救，一般消防救援，同仁氧氣瓶的壓力會輸入至250bar以上，一般人約使用20分鐘至25分鐘，但若緊張或抓樓梯可能消耗會多一點，這個量是足夠上至8樓搜救，甚至28樓都沒問題，只是每個人的呼吸狀況是不一樣的，或是空間影響的數值都不一樣。

不過，因此次火警的濃煙太大，加上電纜燃燒產生大量戴奧辛與焦油等有毒氣體，兩位同仁也依相關規定，在得知氧氣快沒了的時候，向指揮中心喊「Mayday」，但因濃煙真的太大，範圍也比較廣，救援同仁還沒能來得及找到兩人位置時，因兩人氧氣用盡，受不了而拔掉面罩，但這些過程與操作事後都還會深入調查。

李世恭說，兩位同仁是在昨天深夜11時50分進入大樓，12時15分同仁接獲「Mayday」，找到兩位同仁時是12時55分，立即作緊急的CPR與相關救援，運送到大樓1樓外是1時10分。

而有現場救援的小隊長表示，現場有大量濃煙，又有焦油，殉職弟兄的面罩全都是焦油擋住視線，最後可能完全失去判斷方向的能力。

稍早到現場了解疏散狀況的市長高虹安則表示會深入調查此次火警發生原因，更將會再檢討大樓相關的消防設施。

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