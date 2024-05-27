新竹市「豐邑晴空匯」28樓豪宅社區，昨（26）深夜驚傳火警，2資深警消李詠真、周立鑫救援時，曾向指揮中心喊「Mayday」，但因氣瓶耗盡，受不了而將面罩摘除，被發現時已無生命跡象，送醫搶救仍不治。所屬小隊長指出，「2、3樓牆壁有看到手摸牆壁手印，疑似在找出口，研判2人倒在2樓可能是因為空間迷向。」

據悉，李、周2人第一次進入火場時，先協助疏散20餘人，緊接聽聞仍有人員受困，於是再進入大樓執行第2次搜索。期間，現場前進指揮所發現求救訊號，經無線電呼叫後，卻遲遲毫無動靜，於是派遣同仁進入搜救，最後發現兩人疑因氣瓶耗盡，倒臥在樓梯間。

殉職警消的救援制服。（陳育賢攝）

經消防同仁救出後，分別送往台大醫院及馬偕醫院急救，但李詠真、周立鑫仍不幸分別於今天凌晨1時46分及55分許宣告急救無效，雙雙英勇殉職。

根據消防局公布時序表，昨晚23時50分，因大樓停電，疑似還有民眾困在建築內，李詠真及周立鑫再次進入現場執行人命搜索任務，並於今天0時15分時收到求救訊號，立即派人員入室搜索。

0時55分，隊員在2樓至3樓的樓梯間發現李詠真與周立鑫，2人已經倒臥不起。搶救人員立即給予2人施予CPR急救。1時10分，將李詠真與周立鑫救出後，立即送往新竹台大醫院及新竹馬偕醫院急救。1時46分、1時55分，李詠真與周立鑫分別被宣告急救無效。

搶救科長表示，2名殉職消防員是第二梯次上8樓，雖然接獲通報有人受困，但上去後並未發現人影，期間因氣瓶不足，走到2樓準備要出去，因為找不到出口就倒在2樓。

對此，2人所屬的小隊長指出，2人的面罩沾滿焦油，「2、3樓牆壁有看到手摸牆壁手印，疑似在找出口，殉職的2位倒在2樓，可能是已經空間迷向，以為2樓是1樓，現場1樓挑高。」