新竹市東區慈雲路晴空匯大樓5月26日火警，全棟351位住戶全數疏散，但2名勇消李詠真、周立鑫不幸殉職，行政院長卓榮泰1日上午10點前往靈堂弔唁，並慰問家屬。陽明交通大學科法學院特聘教授林志潔也提出，新竹地區超高樓住宅密集，需提升消防救災能量，卓榮泰也允諾將全力支援。

行政院長卓榮泰1日上午與行政院祕書長龔明鑫、內政部長劉世芳、消防署長蕭煥章，赴新竹市羽化館，向2名殉職的勇消拈香，也一一與家屬握手致意並慰問。陽明交通大學科法學院特聘教授林志潔與新竹市黨部主委陳建名、即將就任的主委施乃如等人也全程陪同。

新竹市東區慈雲路晴空匯大樓5月26日深夜火警，造成2名勇消李詠真、周立鑫不幸殉職，行政院長卓榮泰1日上午10點前往靈堂弔唁，並慰問家屬。（王惠慧攝）

據悉，李詠真的弟弟本身也是消防員，因哥哥意外離世，希望可以由分隊調入高雄市消防局「救災救護指揮中心」，不脫離外勤，又能讓父親不再擔心，完成哥哥奉養父親的遺願，目前已確定會在7月1日調動；周立鑫的哥哥因腳傷無法工作，也允諾會給予協助。

林志潔與在場議員們今也向卓榮泰、劉世芳提出，由於新竹市肩負園區和科技發展之責，人口增加快速，集合式超高樓住宅十分密集，消防設備與救災人力均需要大幅提升，以確保民眾與救災人員的安全。

兩人也當場允諾，將分4方面來提升新竹消防救災能量，一是增加救災設備、尤其超高樓層所需之雲梯和救難設施，二是增加消防與救災人力，三是強化消防救災人員包括義消的培訓，最後是提升消防員的身心支持與福利。

卓榮泰強調，地方發生不幸憾事，中央將全力支援，感謝教授與議員們的反應，這也是柯建銘總召爭取的主要成果，未來幾年，中央將協助陸續增購50、60公尺的雲梯消防車，也將協助添購化學消防車，加上人員培訓與增補，到2029年底，中央預計投入超過7億1000萬，以強化新竹的消防救災量能，回應園區和新竹地區居民的需求。