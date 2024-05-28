新竹市東區慈雲路晴空匯社區大樓前天（26日）深夜火警，造成2勇消不幸殉職，市議員蔡惠婷、林彥甫和廖子齊今天開記者會，要求竹市府召開專案報告，還原事發真相。消促會理事張詠惟也在會中落淚指出，1年半內已有8位學長殉職，盼中央、地方政府重視，及早公布調查，讓錯誤可以盡快修正。

市議員蔡惠婷、林彥甫和廖子齊在記者會前為殉職的消防員默哀。蔡惠婷、林彥甫指出，大火造成2名消防人員殉職令人悲痛，其中1人曾以無線電呼救「Mayday」後就失去音訊，40分鐘內到底發生什麼事？市府應還原真相。

市議員蔡惠婷拿出現場新聞照片指出，現場消防人員使用的無線電，疑似有電線外露，用膠帶纏繞後繼續使用。（王惠慧攝）

市議員蔡惠婷、林彥甫和廖子齊在記者會前為殉職的消防員默哀。（王惠慧攝）

消防員工作權益促進協會理事張詠惟指出，內政部災害事故調查委員會已啟動調查，但新竹市府也應提出自己的行政報告，建議要包含救災時序表、殉職消防員所在位置圖、無線電譯文和安全管制板現場人員任務編組。

張詠惟說，也應該要公布scba檢查保養紀錄、新竹市安全訓練相關資料、殉職消防員或現場指揮官頭盔攝影機、該大樓消防安檢紀錄及圖說、建照使照、平面圖及出入口，各樓層梯間及搶救路徑的監視器、入室搜索人員有無攜帶熱顯像儀。

張詠惟說，去年至今還不到1年半，已有8位學長殉職，「不知道還要多少人死亡，才能喚起政府的重視，」講到激動處他也落淚說，未來還要多少人殉職，政府才願改革，他也強調所有災害發生、有人殉職，一定是有哪裡出了問題，找出問題並非要咎責，而是防止再有人犧牲。

蔡惠婷也說，消防人員高樓層救災，顯然台灣標準6.9公升的空氣瓶不夠用，且現有的警報器也無法垂直定位，她認為，因應新竹市高樓林立，市府應配置圖公升數較高的空氣瓶，以及可即時定位的智慧化救命器，挽救消防員珍貴的生命。

她也拿出昨天現場新聞照片指出，無線電是消防員在暗黑的火場裡面最重要的通訊工具，然而現場消防人員使用的無線電，疑似有電線外露，用膠帶纏繞後繼續使用，要求調查小組確實了解無線電當時是否有訊號延遲故障。

蔡惠婷說，晴空匯社區高達28層樓，總共有100多戶需要疏散，現場是完全停電、一片漆黑的狀態，消防人員腳上沾滿焦油，火場就像溜冰場一樣滑，聽說牆壁上很多黑手印，不確定是否是摸黑打滑，也顯示出火場生存訓練的重要性。

蔡惠婷也說，新竹市20層以上高樓就有48棟，但既有的雲梯車最高只有52公尺，根本連16層的高樓都無法達到，建議市府應評估添購能到達20層以上的雲梯車。

市議員廖子齊則表示，民眾黨主席柯文哲選舉期間曾主張支持消防員組工會，然而，根據銓敘部今年5月中詢問意見，民眾黨執政的金門縣、新竹市政府皆表態反對，呼籲柯文哲主席盡快溝通，公開支持消防員組工會，也請高虹安市長盡快表態，別漠視基層消防員的權利。