竹市住宅大樓火警！2勇消「第2度衝火場」遇劫殉職 高虹安趕赴醫院慰問家屬 @ChinaTimes

新竹市東區金山街「豐邑晴空匯」28社區大樓，昨（26）日深夜發生火警，2名資深消防員在執行二度搜救任務時疑因氣瓶耗盡不幸殉職。兩名勇消家屬接獲噩耗，上午前往殯儀館認屍，現場哭泣聲不斷，現場人員為之鼻酸。

新竹市消防局指出，李詠真今年39歲，警專22期，年資19年，已婚，無子，弟弟也在高雄市消防局服務。周立鑫34歲，警專27期，年資14年，未婚。

兩人的家屬在接獲消防局通知後，上午趕赴殯儀館認屍，家人一到現場後，幾乎癱軟無力，在攙扶下勉強走入停屍間，隨後現場傳來情緒崩潰的哭聲，讓現場氣氛為之凝結，相當令人不忍。

目前初步調查，李詠真、周立鑫疑似在進行人員疏散時，疑似氧氣瓶耗盡，現場發出呼救，個人警報器也發出警報，但最後仍被發現倒臥樓梯間不幸殉職。

經無線電呼叫後遲遲毫無動靜，於是派遣其餘同仁進入搜救，才發現2人疑因氣瓶耗盡倒臥現場梯間，送醫後不治。