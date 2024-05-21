台灣時間20日晚，第77屆坎城影展將「榮譽金棕櫚獎」頒給「吉卜力工作室」，是該獎項首次頒發給團體而非個人，典禮現場由導演宮﨑駿的兒子宮崎吾朗赴坎城領獎，宮﨑駿和夥伴製片鈴木敏夫則錄製了感謝影片，兩位黃金拍檔更在影片中瘋狂的虧宮崎吾朗，形容他是「可憐的傢伙」。

影片中鈴木敏夫說：「榮譽金棕櫚獎以前都是頒給個人的，今年第1次頒給團體，給了吉卜力工作室，這就是為什麼我們要錄這個影片。」接著他說：「宮崎吾朗會代表我們去領獎。」一旁的宮﨑駿聽完，虧自己的兒子說：「可憐的傢伙，祝他好運。」

鈴木敏夫補充這次坎城影展會放映4部宮﨑駿短片，其中3部從未在日本境外上映，「是由宮崎吾朗挑的，你（宮﨑駿）說過想在國際影展上放。」宮﨑駿聽完又回：「我可沒說過。」把炮火轉向鈴木敏夫，鈴木敏夫不甘示弱說：「你明明說過！所以我才到處送，結果都被拒絕了。」談吐間展現兩位大師的幽默性格。

宮崎吾朗也在領獎時打趣說道： 「當我們憑藉《蒼鷺與少年》獲得奧斯卡獎時，吉卜力工作室帶著1座雕像（獎座）回家，但它不是裝在盒子裡的，所以必須用酒店的毛巾包裹它才能帶著走。所以我很高興看到這個金棕櫚包裝得很好！」