6月5日即將進入24節氣中的「芒種」，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，芒種到吉凶鮮明，名望、財富、榮譽、好運、愛情即將到來，但暴力、死亡、受傷、貪婪、說謊、凶煞、惡毒等令人厭惡的事也會發生。這段期間想要好大於壞，可以多拜關聖帝君、玉皇大帝、土地公、觀音菩薩、三太子、白菩薩、月下老人、四面佛、太陽神、大日如來、金剛護法、伽藍尊者、金翅鳥等，都將擁有很好的助力。

另外，想要逢凶化吉、心想事成，則可配戴珍珠、玉石、鑽石、寶石、黃金相關飾品，服飾方面可穿搭白色、藍色、紅色、米白色等衣物，幸運物則可選有「S」、「A」字樣，或是老鷹圖騰的飾物，可以提升財運、桃花運、事業運跟官運，增加名氣，提升氣場。

邱彥龍分析，芒種期間基本上是好大於壞，不論國家或個人，都是認真拚經濟、拚政權、拚名聲、拚事業的好時機，會有聲名遠播、財源廣進的感覺。但要特別注意6／26起至11／11的經濟反轉時刻，可能會有經濟動盪或投資踩雷的風險。

邱彥龍還特別提醒，全球元首、政要官員、大企業老闆、名人、藝人、網紅等，這16天也要特別注意，可能會有小人在旁策畫有關謀殺、拘留、監禁的情況，也可能是想不開或遭遇溺水等極端不幸事件。

身體方面，邱彥龍則提醒，要注意心血管疾病、血氣不通、肝病、毒素累積、耳鼻喉發炎、呼吸系統、發燒感冒、新冠病毒、痛風、糖尿病、淋巴循環系統、泌尿系統、內分泌失調、心理疾病、腸胃、胸部、脊椎、婦科、癌症、風濕、骨頭痛等健康問題，也要注意交通意外、血光之災。

邱彥龍指出，芒種期間最旺的星是太陽、水星、金星、海王星，有利於領導者、政府官員、大投資家以及包含文化藝術娛樂、新聞出版業、網紅、印刷業、塑膠業、進出口貿易、活動策畫、婚慶、兒童產業、五金業、淡海水產業、船務業、運輸業、飲食業、石油業、黃金、靈性玄學、教育等17種行業都是走旺運。雙子、巨蟹、處女、水瓶、金牛、天秤及獅子等7個星座，也要好好把握運勢騰飛的機會。

邱彥龍老師引用《易林·豫之蠱》卦曰：「茹芝餌黃，飲食玉瑛；與神流通，長無憂兇。」說明芒種節氣應注意事項，包含保持心情愉快，睡眠要好，不要因忙碌而飲食不正常，凡事照步驟進行，勿想一步登天。若想增加運勢，可以多吃點靈芝類食品、黃鱔魚料理等，有助於事業、健康及運勢。

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