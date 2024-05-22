電桿被硬生生扯斷。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

56歲劉姓男子駕駛大貨車載運怪手，22日早上7點50分左右，行經苗栗銅鑼鄉東田洋路段，因未注意怪手高度，導致扯落路旁電桿電線，他當時未發現持續向前，結果扯斷電桿，直接離去，警方目前已通知劉男到案說明，詳細事故原因尚待調查釐清。

苗栗警察分獲報後，派員到場後協助管制疏導交通，並通知相關單位到場處置，經警方初步調查，劉男當時從銅鑼鄉永樂路東往西直行，行經東田洋路時，沒有注意到載運的怪手高度，已經高於電線高度，導致事故發生。

劉男一時疏忽先是扯斷路旁電桿電線，接著繼續直行，導致電桿整根被扯斷，劉男肇事後沒有下車查看，反而逕自離去。警方目前已調閱相關監視器，並通知車主到案說明。

苗栗警察分局提醒汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1000元以上3000元以下罰鍰；另呼籲駕駛人載運貨物上路前務必注意物品有超重、超長、超寬、超高情形，如肇致人員傷亡或車損都還得面臨民事求償與過失刑事責任，實在是得不償失。