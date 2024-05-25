苗栗縣國立聯合大學25日上午舉行2023學年度畢業典禮。（謝明俊攝）

苗栗縣國立聯合大學25日上午舉行2023學年度畢業典禮，由於現任聯大校長李偉賢即將在今年8月1日交棒卸任，因此，這屆畢業典禮也是李偉賢主持的最後一次畢業典禮。苗栗縣長鍾東錦到場向畢業生致賀，表示聯大對他當選縣長有著關鍵性的助力，因此他特別感謝聯大，也歡迎畢業同學能多留在苗栗縣府就業，縣府將竭誠歡迎。

苗栗縣國立聯合大學25日上午舉行2023學年度畢業典禮。（謝明俊攝）

聯合大學畢業典禮25日上午在二坪山校區舉行，校方為讓畢業學生留下在校期間最值得懷念的片段，特別舉辦深具意義的封甕儀式，由每位同學將在校過往的回憶或是對未來的期望，填寫在「畢業生願景卡」，或是將小型物品如照片、鑰匙圈等封存在甕裡封存，由同學相約若干年後再回母校將此時空膠囊開啟，重享歡笑時刻。

今年聯大畢業典禮，畢業生總計有2,106位，包括日間部及進修部學士1,862位、碩士243位以及1名博士畢業生。今年校方以「青春有夢、勇敢前行」為畢業主題，期許畢業生畢業後能懷抱夢想，邁開大步向前，都能美夢成真。典禮中除邀請苗栗縣長鍾東錦、地方仕紳及校友總會會長與會祝福，並且安排畢業校友動心國際公司總經理李加樂分享在這個變動的時代，給畢業生建議在未來人生旅程的創業之道。

苗栗縣國立聯合大學25日上午舉行2023學年度畢業典禮，聯大校長李偉賢最後一次主持畢業典禮。（謝明俊攝）

畢業典禮首先由李偉賢上台致詞表達對全體畢業生的祝福與勉勵，接著由鍾東錦致賀詞，鍾東錦表示，前年他競選苗栗縣長時，受聯大學生會邀請到場與學生對談，當時他女兒曾提醒學生問題會很辛辣，但他依約出席，他並未躲避學生的問題直接回答，結果讓他一砲而紅，也大幅拉開與對手間距離，因此，他非常感謝聯大給了他這個機會。

苗栗縣國立聯合大學25日上午舉行2023學年度畢業典禮，苗栗縣長鍾東錦感謝聯大栽培。（謝明俊攝）

鍾東錦說，目前苗栗縣政府全力爭取桃竹苗大矽谷計畫在苗栗落腳，因此，他希望聯大的畢業同學們能留下苗栗就業，縣府將全力歡迎聯大同學，更希望畢業同學能將苗栗當成第2故鄉。