男子阿國不滿父親阿華（均化名），對他從未盡到照顧家庭之責任，也未分攤家計，父親在1992年還曾誣陷他偷錢，連續3天將他衣服脫光當眾羞辱，並用鉛筆夾聲手指施以「拶刑」（音同攢錢的攢，意指中國古代夾手指的刑罰）虐待，讓他長大後仍有陰影，因此向法院訴請免除扶養義務。

法院審理，阿國主張，在1986年8月父母因故離婚後，父親阿華對他也是不聞不問，並未提供任何扶養費用，他的生活、教育費用均由母親負擔，父親無正當理由對他未盡扶養義務，且早年以言語斥罵，或是肢體暴力對他施暴出氣，已達情節重大，請求依民法1118條之1第2項規定，免除他對父親的法定扶養義務。

阿華則是表示，同意阿國免除扶養義務之請求，他確實沒有盡到照顧的責任。

法官檢視相關資料顯示，阿國之父母在1996年8月離婚，並協議阿國之扶養費及未成年子女權利義務之行使或負擔，均由阿國的母親負擔；再依阿國母親作證時指稱，她與與阿華結婚後，阿華賺錢都自己用，完全沒有照顧家庭。

阿國母親表示，阿華的朋友很多，卻很少回家，都是她負擔費用在照顧孩子，之後，沒有辦法沒錢吃飯了，她才回娘家居住，阿國有段時間回祖父母家受照顧，但那時阿華早就不見了，都是祖父母在照顧，有次阿國的祖母還跟她說，阿華把阿國的補習費拿走。

法官審酌，阿國年幼亟須父母扶養與照顧之際，阿華無正當理由未盡扶養義務，若由阿國負擔扶養義務，明顯有失公平。日前依法宣判，阿國請求免除阿華之扶養義務，即屬有據，應予准許。

★《中時新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線。