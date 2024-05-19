「國光女神」蘇心甯（Lala）近日出版新書《開始愛自己，全世界都會擁抱你》，19日舉辦發表會，好友巫苡萱、蘿莉塔、小A辣、楊晨熙等人都到場力挺。蘇心甯花了4年撰寫這本書，尤其2年前父親得了阿茲海默症，讓她重新面對與家人間的芥蒂；而在昨日的活動上，蘇心甯的16歲女兒也特地錄製影片鼓勵她，讓她當場淚崩。

蘇心甯的人生故事坎坷，歷經父母離異、家暴等負面影響，14歲就開始賺錢養家、照顧妹妹，努力償還爸爸欠下的債務。她自嘲：「原生家庭很辛苦就算了，婚姻也一團糟。」26歲離婚後便獨立撫養女兒，努力給她滿滿的愛。

蘇心甯從小被爸爸情緒勒索的陰霾籠罩，但對方2年前罹患阿茲海默症重症，即使過去的成長生活回憶不美好，他還是主動負擔養護中心，「我在期待他可以對我媽媽說聲抱歉，2年前瞬間重症，認不出我，還會叫我護士阿姨」，無奈再也等不到爸爸的道歉，不禁難過哽咽。

蘇心甯自認小時候的個性自卑又自閉，還曾經被當時老闆以為她「不正常」，直到42歲站上舞台分享經歷還是會發抖；書裡除分享個人生命故事外，也把網友們對她求助的信息整理出來，「我想說，無論生活多麼艱難，只要不放棄，就有可能重生，找到屬於自己的幸福」。