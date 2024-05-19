大陸28歲女星孟子義擁有超高顏值還出身北京電影學院，她自學生時期就獲得許多出演影視作品的機會，更以《射鵰英雄傳2017》中的穆念慈爆紅，現在也是各大綜藝節目常見的來賓。最近孟子義在節目上鬆口曾是霸凌受害者，國中時被多名女同學帶到廁所問話又打頭，其他藝人聽聞都很震驚又心疼她。

孟子義是推理綜藝節目《萌探2024》班底之一，在最新一集內容中，每個人分享過去令人他們難過的事情，孟子義罕見鬆口學生時期遭排擠的悲慘回憶；原來孟子義在國中時，某天被多位女同學拉近女廁所，質問她認不認識一個男生，孟子義說不認識後，她們竟出手打她的頭。

孟子義在節目上鬆口曾是校園霸凌受害者。（圖／摘自新浪綜藝微博）

在孟子義說出遭女同學圍毆，其他來賓都很震驚，女演員高葉立刻說，「你（妳）被校園霸凌了」，但孟子義接著說當時她不敢跟老師說，因為那群女同學不准她找老師，否則還會回來找她；其實孟子義坦言當時不知道算不算被霸凌，高葉語重心長地說，「霸凌無輕重，那就是霸凌」。

許多網友得知孟子義曾是霸凌受害者的消息，都很心疼她，紛紛留言表態，「長得好看是這樣的，在學校容易被人嫉妒」、「希望不只是小孟，所有人都能遠離霸凌，被世界善待」、「我還以為她是那個打別人頭的小太妹，沒想到她是被打的乖乖女」、「抱抱孟子義，長得漂亮性格又好很容易被欺負」。