日前一名犯下殺人未遂罪，受監護處分的39歲簡姓男子趁隙逃離醫院，22日晚間在新北市新莊落網，並帶回基隆市警察局第四分局到案說明。基隆市教育處晚間表示，基隆市各級校園將自23日起恢復開放，提供給民眾運動、休閒。

隨著簡男自基隆某醫院逃脫消息傳出後，因為其患有思覺失調症，且刑事局公開表示其可能有暴力傾向，讓不少基隆市民及學生家長憂心忡忡。基隆市教育處副處長徐嬿立22日下午原本宣布校園仍將暫停開放，且每日召開會議評估狀況是否持續暫停開放各級學校校園，以維護校園安全。

隨著晚間傳出簡男已在新北市新莊遭警方逮捕，並將帶回基隆市警局第四分局到案說明，基隆市教育處晚間8時12分表示，將自22日起，恢復開放基隆市各級校園供民眾運動、休閒。

★《中時新聞網》關心您，服用精神科藥物，請勿自行停藥！衛福部24小時安心專線：0800-788-995。