女星楊丞琳過去因「吃不起海鮮」、「小阿妹」、「河南人愛騙人」等言論惹出爭議，近期她參加大陸節目《歌手2024》的表現，再度掀起討論。一名網友在Dcard發文好奇詢問「台灣人怎麼那麼討厭楊丞琳？」引發熱議，其中有人分析3大主因，認為她是自信過頭，引起反感。

原PO表示，自己蠻喜歡楊丞琳的，但近期只要有她的各種鏡頭都會被嘲笑，部分人是覺得她唱跳能力不佳，但更多的是因為一句「台灣人吃不起海鮮」，甚至有人是為了嘲笑而嘲笑。原PO認為，楊丞琳是個願意多嘗試且為粉絲負責的藝人，「不太理解台灣人為什麼要這麼咄咄逼人？」

一名網友在Dcard發文好奇詢問「台灣人怎麼那麼討厭楊丞琳？」引發廣大回響。（圖／翻攝Dcard）

對此，有網友提出3大主因，「太過自信」、「回踩台灣」、「不懂得揚長避短」。直言楊丞琳太過於想要證明自己，當觀眾不了解她時，容易帶給他們「我做了這麼多，所以你們一定要為我的努力買單」的感覺，因此即便大家都有把她的努力看在眼裡，「但這種話自己說出來，可能就有點多了」。

此外，也有人提到「一直強調用的是跟阿妹同款唱功，在自抬身價什麼東西？」、「舞跳的很難看、過度有自信、然後對台灣陰陽怪氣」、「態度+很多言論的問題」等，甚至挖出楊丞琳曾無禮打斷他人發言；當時主持人問程瀟幾歲開始學舞，怎料對方答到一半時，楊丞琳直接打斷並開始講述自己的學舞經歷。不過部分人表示，雖然自己也不喜歡楊丞琳，但「現在大多數網友就是在霸凌她而已」。