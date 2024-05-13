樹德科大學生12日幫弱勢老人打掃公寓。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

為了引導學生關懷弱勢，樹德科大行銷管理系師生12日與身障團體庇護工廠清潔公司合作，深入社福機構提供義務打掃服務的公寓，藉此讓學生與弱勢人士打成一片。

這場公益活動由樹科大行銷系發起，邀請社團法人高雄市關懷身心障礙者就業協進會庇護工場清潔大師工作隊，一起為老人打掃公寓。帶隊老師黃慶源希望，透過課程引領學生實際體驗，讓服務領導課程更貼近實務，除了參與公益活動，也協助弱勢團體行銷業務，並讓學生體驗高齡化社會帶來的問題，培養公民意識。

高雄市關懷身心障礙者就業協進會理事長許竣瑋表示，庇護工場提供職場訓練讓身障朋友具備工作條件，提供有效率的清潔服務，希望透過活動讓更多人知道並且給予他們工作機會。這次活動不但能展現他們的工作能力，正向提升庇護工場之正面及公益形象，也希望增加機關及民眾對「清潔大師工作隊」之認識與支持。

老人公寓主任楊士明也感謝大學端推出此次的義掃服務，他說，因為老人養護機構重視防疫與傳染病防治，雖然這次僅開放一樓空間做活動，但看到學生和庇護工場員工認真打掃，內心非常感動，希望未來還有更多合作交流的機會。