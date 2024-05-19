女子小萱與男子阿國（均化名）2018年結婚，育有1名未成年子女，婚後感情初尚屬融洽，不料，阿國不思從事正當工作獲取穩定收入，每日酗酒還不支付家庭生活開銷，更在2022年5月16日酗酒後發生衝突，拿物品欲要打小萱，小萱只好搬回娘家迄今，雙方分居超過1年半，小萱因而向法院訴請離婚。

法院審，阿國辯稱，結婚前小萱就知道他有就有飲酒習慣，他先前沒有工作室因要照顧未成年的子女，他雖然曾在2022年5月16日有想要打小萱，但那是因為與小萱吵架，導致情緒不穩定才會如此。

法官認，阿國酗酒是不良之惡習，且他以已步入婚姻、育有子女，已非僅為自己負責，尚須對配偶、子女負責，自不能僅以其婚前已有此習慣，正當化此種惡習。

而阿國空言其無業、無收入，是為了照顧未成年子女，但阿國有酗酒習慣，衡諸常情，實難與幼兒作息同步，且未提出任何證據證明，他無業在家是專職照顧未成年子女，難信其此部分所辯屬實。

再者，任何人均應理性互動，無論情緒如何，均不應對他人施以肢體暴力，阿國僅因情緒不穩定即欲攻擊小萱，而離家與阿國分居，自有正當理由，而雙方分居迄今已超過1年半，阿國諸多行為，在一般人之婚姻生活中，實難期待配偶忍受，繼續與其生活。

法官審酌，雙方難再有共同經營美滿生活之可能，難期待仍有維持婚姻之意願，且就該離婚事由可歸責於阿國，小萱請求離婚應予以准許。而未成年子女權利義務之行使或負擔，雙方均無不適任親權人之處，阿國則表示，小萱如果願意就由她負責，可知阿國的親職意願不高，為符合未成年子女的最佳利益，由小萱任之為適當。可上訴。

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