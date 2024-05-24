陳男與吳女婚後育有2名孩子，但陳男不工作還常花天酒地，返家便對母子3人施暴，2000年間吳女帶孩子離家，生活困難僅能靠前同事幫忙，暫住在工作室倉庫。不料，陳男仍然不工作賺錢，也未分擔生活費，甚至持續對3人家暴。孩子們不滿陳男未盡人夫、人父之責，共同向法院訴請免除扶養義務。

法院審理，孩子們指控，自幼便遭父親家暴，成長過程大多時間隨母親生活，一起幫忙工作賺錢，但仍不足以支付家庭生活開銷，且因母親無暇照顧，哥哥小學六年級時，因老師知道他們家庭狀況及經濟，為了不讓哥哥學壞，老師經過母親同意後，就將他帶回同住，照顧到高中畢業，母親則是每月補貼生活支出。

法官考量，陳男現年近60歲，因車禍導致腦部受創，而有認知功能退化及遊走的症狀，目前安置在住宿型長照機構，加上財產總額則為0元，顯已不能以自己之財產及勞力所得，維持基本生活之情甚明。

法官認，陳男確有酗酒惡習，並長期對妻兒3人毆打及污辱，且自2000年起，2名孩子分別4歲及5歲，仍年幼時就未曾給付扶養費，也無任何扶養照顧的具體行為，足認在孩子們成長過程中，無正當理由未盡扶養義務，且情節已屬重大。

日前依法宣判，2名孩子共同請求免除扶養義務，為有理由，應予准許。

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