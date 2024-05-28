朱男指控父親在他成長過程中，未盡人父之責，自他3歲左右就到大陸工作，每2、3個月才返台，僅短暫停留就離去，他的生活、學費等，都仰賴母親的工作收入。甚至他10歲時父親被裁員，竟將家中全部積蓄拿去投資，不料失利後即無收入，2011年離家後完全失聯，憤而訴請免除扶養義務。

法院審理，朱男提出戶籍謄本為證據，法官依職權調取朱父的個人戶籍資料及入出境紀錄，資料登載「000年0月0日出境，2014年3月19日逕為遷出」、「2023年5月27日入境，2023年5月29日遷入現住所」。

法官比對阿國的入出境紀錄顯示，自1989年起阿國曾入出境，除了1991年8月13日至1993年4月9日，有較長時間停留在國內之外，其餘時間均呈現長期出境、短期入境，與朱男所說大致相符。

法官認，阿國經法院傳喚並函請表示意見，並未到庭或遞狀陳述，堪信阿國無正當理由長期未盡扶養義務，而且情節已屬重大。日前依法判決，朱男聲請免除對父親之扶養義務，為有理由，應予准許。