新北市警局三峽分局今年（2024年）1月5日清晨5時許，在鶯歌區中正三路邱厝巷一處鐵皮屋內，查獲賭場余姓負責人等5人經營職業賭場，現場查獲賭客33人，並扣得賭具天九牌、賭資7萬2700元及抽頭金1000元等證物，全案依法送辦及裁罰。

警方表示，犯嫌以鐵皮屋從事職業賭場，擾亂社會治安甚鉅，該鐵皮屋經查為違章建築顯有影響公安之慮，即報請新北市政府公安稽查小組實施稽查，拆除大隊針對賭場範圍完成違章認定，為杜絕該處違章處所不法情事複燃。

公安稽查小組決定使用強制力拆除該犯罪場所，曾姓屋主明確感受市府展現鐵腕澈底清除犯罪場所，強力維護治安環境與公共安全決心，於本月3日完成自行拆除完畢。

三峽警分局長許城銘表示，掃除各類治安顧慮場所是必須的！提供民眾安心的居住環境，建立社會優良秩序是我們的底線！也是責任！我們絕對堅持不妥協，更是公權力的展現。