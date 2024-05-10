新北市爆出員警幫賭場攬客討債案，新北地檢署指揮調查局新北市調查處8日兵分13路搜索，帶回53歲巡佐陳信榮和33歲林姓警員等6名員警、4名賭場業者，另約談7名證人，複訊後陳信榮、陳姓賭博業者被聲請收押禁見，其餘一警轉證人、一警無保請回，剩餘被告以3萬至15萬元不等交保。

檢調調查，陳信榮與林姓警員2020年起多次到陳姓等賭博業者於三重、板橋、新店等處經營的麻將場賭博，兩人未予查緝，陳信榮還幫忙招攬生意，並收取對價後協助利用公務系統查詢欠債賭客個資給陳姓等賭博業者討債，林員則受陳信榮指使，明知查詢行為非法，仍協助查詢個資。

檢調也查出，另四名員警均有不正常查詢個資紀錄，但由於4人涉不法證據薄弱，目前檢方仍在釐清4人是否有涉案情節。新北檢察官周懿君8日指揮新北市調處等單位兵分13路到江翠派出所等處搜索，帶回陳信榮等6名警員、4名賭博業者，另傳喚7名證人到案。複訊直至10日凌晨。

結束後檢方認為陳信榮涉犯《貪污治罪條例》、《刑法》營利賭博、包庇賭博、《個人資料保護法》公務員非法蒐集及利用個人資料等罪嫌重大，有逃亡、串供、滅證之虞、陳姓賭博業者亦有滅證、串供之虞，針對兩人向法院聲請收押禁見，其餘一警轉證人、一警諭知無保請回，剩餘被告分別諭知3萬至15萬元不等交保。

海山警分局表示，陳員身為執法人員，知法犯法，將依公務人員考績法、警察人員人事條例，視聲押結果從嚴議處；林員多次參與賭博，涉犯《刑法》及《個人資料保護法》，核予記一大過及記過二次處分；其餘4名員警視司法偵審結果，再行議處。此外，將追究相關人員考核監督不周責任。

海山警分局強調，對於員警違法（紀）行為，秉持不庇縱、不護短之態度，全力調查，並持續加強員警法紀教育，避免類似情事再度發生。