新北市政府今晚表示，土城區中央路3段自來水管線挖損搶修，現場進行交管，預計明日恢復正常。停水影響範圍包括員仁里、大安里、永寧里、沛陂里、頂埔里、頂福里，台水緊急設置 8處臨時供水站，如有供水問題請洽台水客服1910。

今日將設立臨時取水點

1.土城區永寧路18號

2.土城區福安街52巷口

3.土城區中州路中央路口

4.土城區中央路三段74號

5.土城區亞洲路100號

6.土城區福安街80號前

7.土城區中央路三段244巷口

8.土城區中山路49號前

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