新北市政府今晚表示，土城區中央路3段自來水管線挖損搶修，現場進行交管，預計明日恢復正常。停水影響範圍包括員仁里、大安里、永寧里、沛陂里、頂埔里、頂福里，台水緊急設置 8處臨時供水站，如有供水問題請洽台水客服1910。
今日將設立臨時取水點
1.土城區永寧路18號
2.土城區福安街52巷口
3.土城區中州路中央路口
4.土城區中央路三段74號
5.土城區亞洲路100號
6.土城區福安街80號前
7.土城區中央路三段244巷口
8.土城區中山路49號前
新北市政府今晚表示，土城區中央路3段自來水管線挖損搶修，現場進行交管，預計明日恢復正常。停水影響範圍包括員仁里、大安里、永寧里、沛陂里、頂埔里、頂福里，台水緊急設置 8處臨時供水站，如有供水問題請洽台水客服1910。
今日將設立臨時取水點
1.土城區永寧路18號
2.土城區福安街52巷口
3.土城區中州路中央路口
4.土城區中央路三段74號
5.土城區亞洲路100號
6.土城區福安街80號前
7.土城區中央路三段244巷口
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