雲林縣警方日前接獲檢舉，斗六市部分棋牌社、麻將館、撲克及體育桌遊等店家，表面上為休閒娛樂場所，實則涉嫌非法賭博。斗六警分局今天（12日）表示，本月初前往某棋牌社查緝，當場查獲8名涉嫌人員，並起出賭資3萬餘元、籌碼及麻將賭具等相關證物，全案依《刑法》賭博罪嫌移送雲林地檢署偵辦。

斗六警方指出，被查獲的賭場「掛羊頭賣狗肉」，在網路上高調宣傳，以「4人同行1人免費、包台滿3小時即可抽紅包1包、1缺3或3缺1均幫忙約咖配桌」等內容吸引賭客上門，辦案人員經多日跟監蒐證後，持搜索票前往查緝，當場查獲賭客正在聚賭，帶回現場負責人及7名賭客。

辦案人員表示，新冠疫情期間，大家擔心被傳染，所以這種「掛羊頭賣狗肉」的賭場幾乎絕跡，但隨著疫情解封，又如雨後春筍般冒出來，不法業者主要是靠收取場地費與抽成牟利，或是以高利貸方式借錢給賭輸者。

辦案人員提醒，桌遊社、棋牌社近年來愈來愈受歡迎，這本是可以訓練腦力、與他人互動的益智遊戲，很受青少年歡迎，卻被不肖業者以「合法掩護非法」方式變成賭場，除警方加強取締，也呼籲父母親要多注意，若孩子到桌遊社、棋牌社後出現反常行為，就可能是被誤導參加賭博。

斗六警分局長黃念生指出，今年度已查獲以棋牌社、麻將館、體育桌遊等為掩護經營的賭場共4件，逮捕賭客23人、查扣不法所得8萬餘元，將持續加強掃蕩轄內職業賭場。任何以桌遊、麻將館等合法掩護非法、掛羊頭賣狗肉方式變相從事賭博行為皆屬違法，警方絕對嚴加取締，呼籲相關業者切勿以身試法。