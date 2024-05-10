桃園市某棋牌社於今年2月初開幕，自開幕以來已遭多次檢舉內有賭博情事，該棋牌社表面上為休閒娛樂麻將，實則透過LINE私自尋找賭客，現場則張貼摸彩海報，頭獎為價值不斐的黃金、還有多個開運紅包等禮品，吸引賭客上門對賭，實則讓賭客以「籌碼換現金」，二者之間「1：1兌換」，直接結算籌碼換現金，進行賭博行為。

桃園警分局成立專案小組，積極布建情資及蒐證並向臺灣桃園地方法院聲請搜索票，9日夜間22時30分許見時機成熟，一舉查獲，現場帶回44歲王姓負責人、40歲馮姓員工及賭客等30人，查扣不法所得萬餘元、16萬餘點籌碼一批、麻將賭具數副，全案依法移送偵辦。

桃園警察分局表示，民眾沉迷於非法賭博可能失去了金錢更影響了家庭，所衍生之債務問題亦極易衍生治安事件，為提供民眾安全、宜居生活環境，將持續掃蕩轄內職業賭場，任何桌遊、麻將館以合法掩護非法、掛羊頭賣狗肉等方式變相從事賭博行為絕對嚴加取締，並依第三方警政報請市政府裁處，相關業者切勿以身試法。