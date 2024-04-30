64歲楊姓婦人為賺取生活費，於中和住處開桌聚賭，讓友人來家裡打麻將，她則抽頭營利。警方接獲線報，蒐證後向新北地方法院申請搜索票獲准，日前破門攻堅，當場逮捕4名賭客及4萬元賭資。警詢後，楊婦被依賭博罪送辦，4名賭客則依《社會秩序維護法》裁罰。

警方指出，有線報稱中和員山路一處公寓民宅內暗藏麻將賭場，還不時有人大聲喧嘩。警方長期蒐證，向新北地方法院申請搜索票，日前上門查緝，當場查獲楊姓負責人及52歲卓姓、57歲江姓、51歲曹姓、57歲李姓等4名賭客及3名圍觀的人士，查扣麻將、牌尺、抽頭金及賭資4萬餘元。

警方查扣麻將等賭具。（中和警分局提供）

警方表示，楊婦找來年過半百友人到家裡打麻將聚賭，注碼為300／50，她則抽頭營利，並提供場地、茶水等服務，3名圍觀人士在旁等待，隨時接替。

警詢後，將楊婦依《刑法》第266條賭博罪移請新北地方檢察署偵辦，賭客4人均依違反《社會秩序維護法》裁罰。另在場3人以證人身分製作筆錄，指述楊婦有意圖營利而供給賭博場所。