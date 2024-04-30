台中一名44歲女子小萱（化名），再婚後獨自扶養2名未成年小孩，由於平日以打零工維生，收入並不穩定，生活相當困苦，無法以自己能力及財產維持生活，因而向法院訴請與前夫所生的2名孩共同負起扶養義務，依據台中市平均每人每月消費支出25666元，直到她死亡之日止。

法院審理，小萱與前夫所生的孩子們主張，母親在生完他們後，就已經跟他們分居，從未照顧過，他們從小到大是爸爸與阿嬤扶養，因此請求免除扶養義務，並駁回小萱之聲請。

法官認，直系血親尊親屬，如能以自己財產維持生活者，自無受扶養之權利；易言之，直系血親尊親屬受扶養之權利，仍應受不能維持生活之限制。受扶養權利者為負扶養義務者之直系血親尊親屬，自應就其本身已符合「不能維持生活」之事實負舉證責任。

法官審酌，小萱主張她有不能維持生活之事實，平日打零工維生，有工作才有收入，每月8000元至10000元等，尚難認定有不能維持生活之情形。

而小萱縱然需扶養2名再婚後所生的未成年子女，但小孩的父親也同為扶養義務人，應負擔他們的扶養費，而非小萱獨自負起扶養之責，再以此向前夫的孩子們主張其不能維持生活，有受扶養必要。發官日前宣判，小萱之聲請，為無理由，應予駁回。