陳姓男子與少女小萱（化名）交往，不料，小萱卻在陳男手機發現驚人秘密，陳男自2022年7月至12月，在住處趁她熟睡不知情的情形下，竟拿手機拍攝她裸露下體、胸部等，足以引起性慾或羞恥的身體隱私部位，一共多達22張，小萱憤而報警提告。

法院審理，陳男對於犯行坦承不諱。法官認，陳男趁小萱熟睡時，拍攝性影像照片共22張，而小萱是處於不知情被拍攝，因而無法對拍攝行為表達反對，顯然已壓抑小萱之意願形同被迫，應認屬違反小萱本人意願之方法。

法官考量，陳男所犯兒童及少年性剝削防制條例第36條第3項，以違反本人意願之方法，使少年被拍攝性影像罪，法定刑為「7年以上有期徒刑，得併科新臺幣5百萬元以下罰金」，不可謂不重。

法官認為，陳男手段尚屬平和，對於小萱自由意志之侵害程度較低，其惡性尚非重大不赦，且陳男犯罪後已坦承犯行，並且有悔意，未逃避應負之司法責任，積極設法彌補己過，並與小萱以5萬元達成和解給付完畢。陳男犯罪之情狀顯堪憫恕，依刑法第59條規定，酌量減輕其刑。

法官審酌，陳男並無前科紀錄，素行尚稱良好，但其明知小萱在案發時未滿18歲，心智未臻成熟，竟為一己之私慾，趁其熟睡拍攝性影像照片，侵害個人隱私，嚴重影響身心健康及人格發展，所為實屬不該。

日前依法判決，陳男依犯以違反本人意願之方法使少年被拍攝性影像罪，處有期徒刑3年7月。可上訴。

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