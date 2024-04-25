北市某娛樂公司因去年為知名電視台拍攝本土戲劇時，多次違法雇用8名童星拍片，屢遭民眾檢舉違法，被台北市、新北市勞動局依違反《勞動基準法》送辦。台北地檢署因該娛樂公司及公司徐姓負責人均認罪，給予緩起訴處分1年，要求該公司及徐男共須支付公庫6萬元處分金。

檢察官調查，北市某娛樂股份有限公司及負責人徐男，明知雇用未滿15歲之人從事勞動，需經主管機關認為其工作性質及環境屬無礙身心健康之工作，才能雇用，竟非法雇用多名未滿15歲之人為演員，為知名電視公司從事電視劇拍攝工作。

去年該公司雇用鄭姓、張姓童星分別在北市某街口、電視公司內湖區攝影棚參與戲劇演出，民眾向台北市府勞動局檢舉，勞動局函送北檢偵辦。

另該公司去年雇用張姓童星在北市內湖區某涼亭參與演出，又被民眾提出檢舉，新北市勞動局函請基隆地檢署偵辦，基檢認無管轄權，將案件移轉至北檢偵辦。

此外，該公司還雇用王姓、謝姓、許姓、陳姓6人在宜蘭市拍戲，民眾再提出檢舉，案經宜蘭地檢署移轉北檢偵辦。

檢察官偵辦時，該公司及負責人徐男均認罪，檢察官審酌徐男沒有前科，決定給予該公司及徐男緩起訴處分，期間1年，並命該公司及徐男共須支付公庫6萬元處分金。