經濟部長王美花520後新出路出爐，要去台新金控出任獨董。熟悉政府部門的人士讚許這是好選擇。因獨董是審計委員會當然成員，權力頗大。薪水方面，雖說不同企業獨董貧富差異大，但金融業與科技業獨董，一向不乏千萬年薪，王美花是部長級轉任，薪酬更不會低，即使沒千萬，也是接近。

除了王美花，經濟部長去金融事業的不少，近的有前行政院長、前經長沈榮津，遠的有江丙坤、王志剛、林義夫、陳瑞隆、施顏祥、張家祝等。

經濟部長退休後紛紛當獨董，尤其喜歡去金融業，除了是因「旋轉門條款」，3年內不得擔任離職前5年督導事業內部事業外，主要是金融業獨董權力、薪資都不差。

熟悉政府部門人士表示：「獨董權力可大了。」公司財報及重大議案，都要經由獨董組成的審計委員會通過，才能進董事會，你說權力大不大。且身為審計委員會一員，還享有監察人權限，可隨時調閱公司會計帳冊等內部文件。

獨董薪水確實差異很大，根據中華獨立董事協會調查，有6成年薪不到百萬，但300萬到千萬元也有近7％。其中各產業中，向來以金融業、科技業獨董報酬最好，民營金控獨董年薪上千萬元者不在少數。

這位人士表示，王美花是經濟部長退休，出任獨董必然享受禮遇，即使沒有千萬，也不會差距太大。雖然王不熟金融，但獨董本來就是協助公司治理，相信以其部長經驗，還是能有所發揮。