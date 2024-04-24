合庫銀行董事長林衍茂表示，隨著數位科技的發展，洗錢及詐騙的手法不斷更新，合庫除全力配合政府阻詐政策之執行來進行多項防詐措施外，亦同時關注當前金融環境變化，持續辦理洗錢防制及打擊資恐之教育訓練，增進銀行員對法遵業務的認知與重視，期許能為臺灣防制洗錢及打詐工作盡一份心力。

本次研討會專題演講邀請金管會銀行局、保險局分享防制洗錢及詐騙的監理政策重點及相關實務，另邀請臺灣高等檢察署檢察官講述懲詐的公私協力合作、台灣反洗錢推廣協會探討防範金融犯罪最新的國際發展。

研討會最後由行政院洗錢防制辦公室蘇佩鈺執行秘書擔任主持人，邀請國內銀行、保險及證券公司等總機構法令遵循主管就洗錢防制及打擊資恐資武擴進行實務分享的綜合座談。其中合庫銀行法遵長擔任與談人，分享合庫導入法遵科技，建置「全行防制洗錢及打擊資恐風險評估系統」及「洗防數據資料庫」之運用經驗，以及交易監控實務上發現顯屬異常態樣的個案參考。

合庫表示，身為我國金融業之一份子，將持續精進防制洗錢打擊資恐資武擴的相關措施，強化員工臨櫃關懷防詐的教育訓練，向社會大眾宣導反詐騙，守護客戶的財產安全，善盡企業社會責任。