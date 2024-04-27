在台新金控董事長吳東亮力邀下，經濟部長王美花將延續「卸任經長當獨董」的傳統，確定在520卸任後將轉任台新金控及台新銀行獨立董事。對此，財經專家黃世聰表示，找王美花當獨董有兩個原因，一方面是因貸放給企業的法人金融佔台新金業務的30%，在重大貸放款時，能借重她對產業界的知識和了解，另一方面，則是希望在推動新光金與台新金合併時，王美花能扮演與政府溝通的角色。

黃世聰昨（26）日在政論節目《57爆新聞》表示，王美花擔任台新金獨董會是一步好棋，過去台新金也曾找過卸任的經濟部長王志剛、林義夫擔任獨董。之所以會找經長當獨董，主要原因是銀行體系分為一般的消費金融是，即普通老百姓跟銀行往來、刷卡的部分，但還有一部份是法人金融，就是要貸放給企業，看現在政府流行甚麼產業，就貸放給哪些產業，會找經濟部長當獨董就是因為經長對產業界比較了解。

黃世聰指出，法人金融佔台新金業務的30%，比重相當高，所以也發現找經濟部長背景的獨董，在討論公司重大貸放款時，可能比較了解，這是找王美花的原因之一。

黃世聰續指，吳東亮在2006到2007年曾經想要收購彰銀，當時就有跟扁朝人士往來想促成此事，而現在對台新金來說，最重要的就是跟新光金跟台新金的合併，新光金因為不想增資跟金管會關係鬧的很糟糕，但新光金股東又希望與台新金合併，這就需要當權政府同意，現在把王美花找過來，或許是希望她跟未來政府之間能夠扮演溝通的角色、解決問題。

黃世聰表示，王美花的丈夫，準國防部長顧立雄也擔任過金管會主委，對於銀行體系也相當了解，找王美花當獨董，退一步來說可以徵詢王對產業、法規的知識，進一步來說，搞不好可以推行新光金和台新金合併，這對吳東亮來說會是很好的人事安排。