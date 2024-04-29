端午節是台灣三大重要節慶之一，隨著都市化及家戶人口數減少，在家綁肉粽者逐年減少，直接預訂名粽比例愈來愈高，為搶食龍年端午粽禮盒商機，各大餐飲業者爭相端出獨特的端午粽搶市！其中，新天地（8940）餐飲集團今年端出單顆重達3斤、內含豪奢食材的「金霸王巨豚鮑貝粽」，一顆霸王粽就可以成為4-6家庭豐盛的端午宴。

新天地表示，由於今年端午節適逢周六至周一、連放3天假期，因此餐飲業者較往年更早推出端午粽禮搶市！而近年消費者偏好的端午粽，除了南北粽等傳統口味外，還偏好內餡更豪華、外觀更吸睛、更有話題性的霸王粽，除了可以成為社群媒體分享的題材，送禮更能增加話題交流的題材。

新天地今年推出的「金霸王巨豚鮑貝粽」，將豬蹄膀以老滷、特調醬汁慢煨入味，呈現皮Q肉嫩、肥而不膩、入口即化且富含膠質的醬香腿扣肉，搭配滷鮑魚、北海道干貝、香菇、板栗、鹹蛋黃等食材，最後將拌炒入味的糯米飯包入荷葉蒸熟，米粒香Q軟糯，單顆重達3斤，一顆霸王粽就可以成為4-6家庭豐盛的端午宴，「金霸王巨豚鮑貝粽」原價2,360元，5／31前預訂可享8折早鳥價1,888元。

此外，新天地還推出適合小家庭或想吃糯米小食的巧口粽（5入）鹹、甜口味各兩種，鹹口味包括XO醬鮑魚干貝粽、松露紅酒牛肉粽，原價1,249元，早鳥價999元；茹素可食的甜粽，有蓮蓉桂圓甜粽、紫米棗泥甜粽兩種口味，原價799元，早鳥價599元。